Bonus baby sitter anche per i nonni: tutti i dettagli

ITALIA – Il bonus baby sitter introdotto da Decreto rilancio, dal valore massimo di 1.200 euro, può essere erogato anche ai familiari, purché non residenti: a chiarirlo, nella circolare numero 73, è stato l’Inps. I voucher potranno dunque essere utilizzati per pagare i nonni o più in generale i parenti, purché non residenti.

A chiarirlo, anche se implicitamente, è l’Inps in una circolare diffusa nei giorni scorsi. Per sfruttare il contributo di 1.200 euro destinato alle famiglie con bambini fino a 12 anni (se disabili il limite non si applica) c’è tempo, come riportato da Il Mattino, fino al prossimo 31 luglio. L’assegno può essere utilizzato per pagare una baby sitter o anche la retta di un asilo nido o di un centro estivo. L’aiuto raddoppiato dai 600 euro iniziali con il decreto Rilancio, è aumentato a 2 mila euro per medici, infermieri e lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblici impiegati per far fronte all’emergenza Covid-19.

Qualcuno si era chiesto se il bonus potesse essere usato per pagare i parenti. Una situazione un po’ al limite, anche se c’è chi in questa fase di emergenza sanitaria ha preferito non far entrare in casa i collaboratori domestici per evitare rischi di contagio. L’Inps, a cui spetta erogare il contributo, nella circolare numero 73 del 17 giugno scorso ha quindi deciso di fissare le regole.

“Su conforme parere ministeriale – afferma l’istituto di previdenza – si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato o divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari – prosegue la circolare – sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus”. Via libera quindi al pagamento di nonni, zii e parenti purché non vivano nello stesso nucleo familiare.