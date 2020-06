Bonus Famiglia, pubblicato il secondo elenco degli ammessi

By Giovanna Iazzetta





CAMPANIA – Pubblicato il secondo elenco della graduatoria relativa all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni. A breve sarà pubblicata la data dalla quale sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane per ritirare il contributo.

Inoltre la Regione Campania ha fatto sapere che seguiranno ulteriori elenchi, in ordine progressivo del valore Isee, di soggetti ammissibili. Gli elenchi verranno pubblicati sulla base degli esiti delle istruttorie e in relazione alla disponibilità di risorse. E’ possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda nell’elenco delle domande ammesse attraverso il numero di protocollo.

CONSULTA LA LISTA

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK