Bonus famiglie Campania, pubblicato il terzo elenco: la data dei pagamenti

CAMPANIA – Bonus famiglie, lunedì sul sito della Regione Campania è stato pubblicato il terzo elenco degli ammessi.

AVVISO TERZA GRADUATORIA

Con decreto dirigenziale n. 366 del 15/06/2020 è stato approvato il terzo elenco della graduatoria relativa all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni. A breve sarà pubblicata la data dalla quale sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane per ritirare il contributo.

Si comunica che seguiranno ulteriori elenchi, in ordine progressivo del valore ISEE, di soggetti ammissibili. Gli elenchi verranno pubblicati sulla base degli esiti delle istruttorie e in relazione alla disponibilità di risorse. E’ possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda nell’elenco delle domande ammesse attraverso il numero di protocollo.

Elenco domande ammesse – III Blocco

DATA PAGAMENTI

Intanto ieri la Regione Campania ha comunicato la data di inizio pagamento del terzo blocco del bonus che avverrà da domani, giovedì 18 giugno.

“Si comunica che, a partire da giovedì 18 giugno, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – III Blocco, allegato A del DD n. 366 del 15/06/2020, si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Si ricorda, inoltre, che il sito di riferimento dell’avviso, su cui trovare tutte le informazioni relative, è il seguente: conlefamiglie.regione.campania.it”

AVVISO 4 GIUGNO PER LE MODALITA’ DI RISCOSSIONE

Si ricorda di rispettare tutte le prescrizioni di cui alla news del 04/06/2020, qui sotto riportata.

“Si comunica che, a partire dal giorno 5 giugno, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – I Blocco (allegato A del DD n. 344 del 03/06/2020), si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Si ricorda che:

dispositivi che è possibile acquistare sono personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza;

i soggetti che abbiano ricevuto attrezzature in comodato d’uso dalle scuole, dovranno restituire il materiale ricevuto dalle scuole e conservare la ricevuta di avvenuta consegna, tenendola a disposizione per eventuali controlli;

i beneficiari dovranno conservare copia della documentazione attestante il pagamento dei dispositivi, con indicazione dell’acquirente e dei prodotti acquistati;

le spese devono essere sostenute dai beneficiari, nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19, a partire dal 5 marzo 2020.

il contributo è destinato all’intero nucleo familiare, pertanto, gli eventuali benefici (tra quelli indicati nell’avviso, art.3) ricevuti per qualsiasi componente del nucleo familiare, non sono cumulabili con il contributo “Con le Famiglie”.

