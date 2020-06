Bonus matrimonio: dall’abito alla cerimonia, ecco le spese rimborsate

L’incentivo vale per le spese sostenute e pagate in Italia





ITALIA – Grandi notizie per i giovani che si preparano a dire il famoso sì: il Governo avrebbe allo studio un bonus matrimonio, che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe arrivare a coprire il 25% delle spese relative appunto al matrimonio. Il nuovo bonus sarebbe contenuto nel Decreto rilancio: anzi sarebbe più giusto affermare che è un emendamento presentato al Dl, attualmente alla Commissione Bilancio della Camera. Nel caso in cui dovesse essere approvato, il bonus dovrebbe avere valore per le spese che saranno sostenute dal 1° gennaio 2021.

COSA SERVE IL BONUS MATRIMONIO

Il bonus vale per le spese sostenute e pagate in Italia: la detrazione, comunque, si applica per tutti gli acquisti effettuati fino ad un tetto massimo pari a 25.000. Quanto eccederà questa cifra, non entrerà nel calcolo bonus.

Questa detrazione, pari al 25% dei costi per il matrimonio, potrà essere ripartita in 5 anni. Nel bonus potranno rientrare:

catering e servizio ristorazione;

affitto di locali dove sarà celebrato il matrimonio o dove si svolgerà banchetto di nozze;

il costo dell’eventuale wedding planner;

spese per gli addobbi floreali;

l’abito della sposa e dello sposo;

acconciatura e trucco;

onorario del fotografo per il servizio fotografico.

Nel caso in cui l’emendamento dovesse essere accettato, sarà necessario mantenere la documentazione di ogni singola spesa sostenuta per il matrimonio. Infatti per poter ottenere la detrazione al 25%, sarà necessario mantenere la documentazione di ogni singolo costo regolarmente pagato per la giornata del sì. Nel caso in cui il bonus matrimonio dovesse essere approvato, sarà coperta con uno stanziamento di 200 milioni di euro, che verranno reperiti da una corrispondente riduzione del Fondo previsto per il Reddito di cittadinanza.

