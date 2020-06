Camorra, maxi blitz nella notte a Sant’Antimo: tutti i nomi degli arrestati

By Alessandra Chianese





SANT’ANTIMO – Maxi blitz nella notte a Sant’Antimo: risultano 100 indagati. Coinvolto ancora una volta il parlamentare di Forza Italia, Luigi Cesaro, per il quale è stata chiesta l’autorizzazione a procedere alla Camera. In manette sono finiti anche tre suoi fratelli.

In carcere anche Vincenzo Di Marino, maresciallo dei carabinieri, domiciliari per Francesco Di Lorenzo, ex presidente del Consiglio, già coinvolto nella precedente operazione.

Tra i nomi che destano stupore il noto imprenditore edile Francesco Di Spirito e Claudio Valentino, responsabile dei lavori pubblici, dipendente comunale, di Casagiove nel casertano.

C’è anche il boss Pasquale Puca, alias ‘o minorenne, coinvolti anche i suoi figli.

Il giudice si riserva decisione in merito a Luigi Cesaro, all’esito dell’eventuale autorizzazione, all’utilizzo delle intercettazioni ritenuti rilevanti.

ECCO I NOMI

IN CARCERE

Luigi Abbate

Armando Angelino

Michele Battista

Cesario Bortone

Nello Cappuccio

Antimo Cesaro

Pietro Ciccarelli

Vincenzo D’Aponte

Giuseppe Di Domenico

Domenico Di Lorenzo

Francesco Pio Di Lorenzo

Raffaele di Lorenzo

Vincenzo Di Marino maresciallo dei carabinieir

Francesco Di Spirito

Stefano Fantinato

Raffaele Femiano

Amodio Ferriero

Antonio Ferriero

Giuseppe Garofalo

Antonio Iorio

Pasquale Maggio

Antimo Petito

Camillo Petito

Puca Antimo

Lorenzo Puca

Luigi Puca ‘95

Luigi Puca ‘62

Nicola Puca

Pasquale Puca

Teresa Puca

Alessando Ranucci

Filippo Ronga

Agostino Russo

Salvatore Saviano

Francesco Scarano

Luigi Schiavone

Claudio Valentino

Pasquale Verde

ARRESTI DOMICILIARI

Francesco Bellotti

Filippo Borzacchiello

Francesco Borzacchiello

Arcangelo Cantiello

Aniello Cesaro

Raffaele Cesaro

Corrado Chiariello

Alfredo Di Lorenzo

Ligi Di Lorenzo 74

Vincenzo Di Lorenzo

Giancarlo Flagiello

Gaetano Golino

Angelo Guarino

Antonio Marciano

Carmine Petito

Francesco Petito

Ferdinando Pedata

Marta Verde

OBBLIGO DI FIRMA

Antimo Di Lorenzo

Teresa Pappadia

INTERDIZIONE PUBBLICI UFFICI 1 ANNO

Vincenzo Tota

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK