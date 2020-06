Campania, bonus 500 euro alle famiglie: da oggi i pagamenti

By Giovanna Iazzetta





CAMPANIA – La Regione Campania sul sito ufficiale ha annunciato la data dei pagamenti del Bonus Famiglia. Il contributo previsto per l’emergenza coronaviurs per le famiglie dell’importo di 500 e 300 euro destinati ai nuclei familiari residenti in Campania con figli al di sotto di 15 anni.

L’AVVISO DI EROGAZIONE

Si comunica che a partire da lunedì 29 giugno, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – IV Blocco, allegato A del Decreto Dirigenziale n. 406 del 22/06/2020, si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Si ricorda di rispettare tutte le prescrizioni di cui alla news del 04/06/2020, più sotto riportata.

Si ricorda, inoltre, che il sito di riferimento dell’avviso, su cui trovare tutte le informazioni relative, è il seguente: conlefamiglie.regione.campania.it

