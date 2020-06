By Giovanna Iazzetta

CAMPANIA – Da oggi non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina in strada. Vincenzo De Luca, durante la conferenza stampa di venerdì, ha annunciato la decisione presa per la regione Campania.

“Da lunedì l’uso delle mascherine all’aperto sarà facoltativo. Sarà obbligatorio portarle con sè ed indossarla nei locali chiusi e nei luoghi affollati all’aperto, come per esempio il lungomare”, ha dichiarato il Presidente.

Precedentemente il Governatore aveva precisato: “Se abbiamo migliaia di persone che passeggiano o fanno footing senza mascherina si determinano dei problemi. L’uso quindi sarà facoltativo, diamo un minimo di flessibilità, ma sarà obbligatorio portarla con sé e indossarla quando ci sono assembramenti pericolosi”.

