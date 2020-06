By Daniele Bahri

Campania, De Luca: “Da lunedì 22 mascherine all’aperto non più obbligatorie”





NAPOLI – E’ da poco finita la conferenza stampa del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale, dopo aver sferrato un attacco al governo sul discorso riguardante le elezioni che si faranno a settembre, si è soffermato sulla situazione attuale in Campania, regione che secondo il Presidente, è stata la migliore nel contenere l’epidemia da Coronavirus.

Attualmente sono stati fatti tamponi a tutti i docenti che saranno commissari nell’esame di maturità e in più, la Regione si sta affrettando ad acquistare il maggior numero di vaccini per far sì che venga fatta una vaccinazione di massa prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Vista l’attuale situazione e cioè, l’indice più basso di contagiosità d’Italia, insieme a quello di mortalità, la Regione Campania ha deciso di fare nuove aperture. Riapriranno infatti, sale bingo e sale scommesse ma restano chiuse le discoteche ed i vari locali che organizzano attività di ballo.

Sarà consentito anche di assistere a spettacoli all’aperto con più di 1000 spettatori.

Da lunedì l’uso delle mascherine sarà facoltativo all’estrerno ma resta obbligatorio negli ambienti chiusi.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui