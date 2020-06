REGIONALE – Campania, l’annuncio dell’assessore Fortini: “Le scuole potrebbero riaprire il 23 settembre”.

“Se le elezioni verranno confermate per il 20 e 21 settembre, in Campania le scuole riapriranno il 23 settembre perché tornare in classe per qualche giorno e poi sospendere di nuovo le lezioni per consentire lo svolgimento del voto sarebbe un vero e proprio schiaffo al mondo della scuola – docenti, studenti e famiglie – già messo a dura prova dall’emergenza sanitaria. Il diritto allo studio, lo ribadisco, non va subordinato alle elezioni politiche”. Lo annuncia l’assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini.

L’assessore si dice soddisfatta dell’esito dello screening per il Covid-19 tra il personale della scuola che verrà ripetuto in previsione della riapertura dell’anno scolastico. “Il personale scolastico della Campania ha dimostrato un grande senso civico, ltre il 60% ha risposto all’appello della Regione Campania – spiega – Non c’è stato nessun caso positivo e quindi non si è reso necessario rimodulare la composizione delle commissioni”.

