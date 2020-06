Campania, l’ipotesi: mascherine obbligatorie solo in luoghi chiusi

CAMPANIA – Probabile stop all’obbligo mascherina per inizio estate. De Luca sta valutando di allentare la presa sulla base del numero numero esiguo di contagi che nell’ultima settimana ha lasciato una vena di ottimismo sull’andamento della curva di contagio in Campania.

Il prossimo 15 giugno scadono le varie ordinanze attualmente in vigore e l’Unità di crisi regionale, come riportato da Il Mattino, valuterà se eliminare parzialmente l’obbligo di mascherina lasciandolo in vigore soltanto per i luoghi pubblici al chiuso. Al momento non c’è nulla di ufficiale.

