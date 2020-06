Campania, De Luca: “Bar aperti fino alle 2.00 e cinema all’aperto”

By Giovanna Iazzetta





CAMPANIA – De Luca durante la diretta, consuetudinaria, del venerdì ha annunciato che tra poco ore ci sarà l’uscita di nuove ordinanze: la movida, i trasporti, attività per i bambini e uso della mascherina

MOVIDA

Il governatore ha dichiarato: “Da questa sera diamo il via ai cinema all’aperto, prolungato l’orario d’apertura dei bar fino alle 2.00 orario ultimo per la vendita d’asporto di alcolici resta fino alle 22.00. Consentito all’interno dei locali la musica ma non l’attività da ballo, niente amplificatori all’esterno. “.

TRASPORTI

De Luca ha dichiarato: “Avevamo limitato i trasporti ai traghetti oggi non ha più senso. Quindi l’arrivo sulle isole sarà libero e faremo di controlli a campione per quanto riguarda la temperatura o test rapidi.”

BAMBINI

Da lunedì ci sarà anche la ripartenza per ciò che riguarda i bambini. Il presidente ha dichiarato: “Da lunedì riapriremo aree gioco per bambini, ripartono servizi dell’infanzia e adolescenti, centri estivi per i bimbi nella fascia da 0 a 3 anni e campi i estivi. Anticipiamo di una settimana anche le attività di wedding e con cerimonie simili”.

MASCHERINE

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine De Luca ha ribadito: “Per metà giugno si prenderà una decisione fino ad allora resta l’obbligo. Fermo restante che all’interno dei locali e dove servirà resteranno obbligatorie”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK