By redazione

Campania, test rapidi e tamponi al personale scolastico per gli esami di maturità





CAMPANIA – Test rapidi e tamponi al personale docente e non docente saranno effettuati in Campania già a partire dai prossimi esami di maturità e, successivamente, in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico.

Per i soli esami di maturità lo screening per la sicurezza sanitaria riguarderà circa 10mila soggetti in Campania. L’iniziativa rientra nel progetto «Scuola Sicura», lanciato dalla Direzione Salute a dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania su mandato del presidente Vincenzo De Luca, nell’ambito delle «iniziative che puntano a dare sicurezza alle famiglie e a tutela dei ragazzi e delle ragazze oltre che dell’intero personale scolastico».