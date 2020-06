Ex campione d’Italia con il Napoli vive in strada, l’appello: “Ho bisogno d’aiuto”





ACERRA/NAPOLI – Pietro Puzone, ex campione d’Italia 1987 con il Napoli di Maradona, vive in strada ed ha bisogno di aiuto. L’ex calciatore, classe 1963, era un centrocampista offensivo. Dopo le giovanili, in prima squadra non trovò molta fortuna, tuttavia era legato a Maradona da un rapporto di profonda amicizia. Nella sua città, Acerra, il Pibe De Oro ed altri compagni del Napoli vennero a disputare una partita di beneficenza per un bambino che doveva sottoporsi ad una delicata operazione. L’appello di Puzone è stato diffuso su Facebook in un video postato dal suo concittadino, Gianluigi Diodato.

CLICCA QUI PER VEDERE L’APPELLO VIDEO