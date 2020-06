Cardarelli, indagati 3 medici per morte paziente dopo intervento al rene

NAPOLI – Nunzia Nobis, mamma di tre figli piccoli originaria di Trentola Ducenta, è morta a seguito di un intervento al rene effettuato da tre medici del Cardarelli di Napoli. I medici avevano optato addirittura per un secondo intervento per tentare l’impossibile, ma per la donna ormai non c’era più nulla da fare. Il decesso si è verificato lo scorso 8 giugno, ed in seguito all’esame autoptico dello scorso martedì sempre più consistente si è fatto il sospetto che la morte possa essere legata ad un errore medico. Indaga sulla vicenda la Procura di Napoli.