By Ciro De Liddo





USA – Caso George Floyd, Barbra Streisand regala un pacchetto di azioni della Disney alla figlia Gianna.

Gianna Floyd, figlia di 6 anni di George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio scorso da un agente di polizia e la cui morte ha scatenato una lunga lista di proteste antirazziste a livello mondiale, sta in questi ultimi giorni ricevendo il supporto di tantissimi istituzioni e personaggi famosi in America.

Infatti, dopo la borsa di studio che la Texas Southern University di Houston le ha messo a disposizione per un suo eventuale percorso di studi presso la loro università e il fondo universitario istituito in suo favore dal rapper Kanye West, la giovanissima è diventata anche azionista della Disney.

La cantante e attrice Barbra Streisand, infatti, le ha donato un pacchetto di azioni della nota multinazionale americana. Gianna ha ricevuto una lettera proprio dalla Disney alla quale è stato allegato il certificato di autenticità della donazione. La piccola ha voluto condividere con le tantissime persone che le stanno mostrando vicinanza, su Instagram, proprio il regalo ricevuto.

“Grazie @barbrastreisand per il mio pacchetto- ha scritto nel post – Ora grazie a te sono un’azionista della Disney”. Il post è stato accompagnato da delle foto in cui la bambina è sorridente con il certificato delle azioni tra le mani. Non è dato sapere, però, la somma delle azioni che la Streisand ha regalato alla piccola figlia di Floyd.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK