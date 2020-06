Casoria, auto si ribalta e investe donna incinta: corsa in ospedale

CASORIA – Grave incidente questa notte in via Cavour a Casoria, dove è stata investita una donna incinta. Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe percorso la via a gran velocità, ben oltre i limiti consentiti, si sarebbe ribaltata e avrebbe investito una donna in dolce attesa.

Il conducente ha abbandonato l’auto ed è scappato non prestando soccorso alla donna. Quest’ultima è stata aiutata solo in seguito e trasportata all’ospedale più vicino. All’arrivo dei soccorsi la donna risultava ancora cosciente, ma al momento sulle sue condizioni di salute non si sa molto. Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente stanno provvedendo a ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Si ipotizza, inoltre, che il veicolo fosse stato rubato.

