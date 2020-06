Choc a Giugliano: giovane rapinato e ferito con coltello da due malviventi

By Alessandra Chianese

Il malcapitato si trovava a bordo della propria auto; in corso le indagini della polizia





GIUGLIANO – Attimi di paura ieri sera a Giugliano, precisamente nella zona di Varcaturo: intorno alle 22, in via Madonna del Pantano, un giovane a bordo della propria vettura ha subito una rapina da due malviventi. La dinamica dei fatti è stata ricostruita: al malcapitato è inizialmente stata tagliata la strada; a quel punto, si è fermato ed è stato raggiunto dai due balordi, uno dei quali era armato di coltello e glielo ha puntato alla gola, minacciandolo e ferendolo in maniera lieve al collo. Il complice, intanto, gli ha rubato il portafoglio.

Una tragedia sfiorata, un ennesimo episodio di violenza: sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Giugliano, intervenuta sul posto, che sta acquisendo anche le immagini delle telecamere della base militare Nato.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK