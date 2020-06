AVERSA – E’ arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa una giovanissima di Lusciano, appena maggiorenne, che è stata trovata con tagli sul collo e su un braccio segno di abrasione simili a quelli di una sigaretta spenta.

La ragazza, secondo quanto riporta il sito EdizioneCaserta, è stata condotta in ospedale: per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.