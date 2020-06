Choc in Campania: aggredisce e tenta di uccidere il figlio di 7 anni: arrestato

Non è chiaro se l’uomo era in preda ad un raptus o aveva un chiaro intento omicida





SALERNO – Ferito dal padre con un’arma da taglio: ricoverato all’ospedale di Salerno, per fortuna non è in pericolo di vita. Arrestato il padre. È accaduto nella tarda mattinata a Fuorni, quartiere del capoluogo salernitano ai confini con il comune di Pontecagnano Faiano.

Protagonista di questa assurda vicenda è una famiglia italiana. Per motivi ancora in corso di accertamento da parte della compagnia dei carabinieri di Salerno, un uomo ha aggredito il figlio. Non è chiaro se avesse propositi omicidiari o si sia trattato di un raptus improvviso. L’uomo è stato arrestato e i militari sono al lavoro per ricostruire la vicenda. In pronto soccorso si è recata anche la madre del bambino, anch’essa ferita dal marito probabilmente nel vano tentativo di sottrarlo all’aggressione. Il piccolo non è in pericolo di vita.

IL MATTINO