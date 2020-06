Choc in carcere: trovati 25 cellulari nascosti nel doppio fondo delle pentole

AVELLINO – Venticinque cellulari ritrovati nel doppio fondo delle pentole. A scoprirli sono stati 4 agenti della Polizia Penitenziaria nel carcere di Bellizzi Irpino in provincia di Avellino.

In totale sono stati rinvenuti 19 microcellulari e 6 smartphone tutti completi di caricabatteria nel doppio fondo di 4 pentole. Lo rende noto L’Uspp che aggiunge: “Più volte come Sindacato abbiamo chiesto di introdurre una fattispecie di reato con pena fino a 4 anni di reclusione per l’introduzione o tentata introduzione in carcere di telefonini”.

