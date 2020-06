Choc nel Napoletano, 14enne muore nel sonno

By Giovanna Iazzetta





TORRE ANNUNZIATA – Tragedia in città, 14enne muore nel sonno. Un’intera città sotto choc per la scomparsa di G.R, residente a Suzzarra, un paesino in provincia di Mantova, assieme ai suoi genitori.

Il ragazzo era in vacanza a casa dei nonni quando ha perso la vita nella notte fra giovedì e venerdì. Sono stati proprio i nonni a ritrovare il corpo senza vita del 14enne e a dare il primo allarme. Quando però i medici del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. La salma è ora all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove si effettuerà anche l’autopsia disposta dal magistrato.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta per fare luce sulle reali cause della morte del 14enne. La famiglia è stata ascoltata dagli inquirenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita del giovane. Secondo una prima ricostruzione, il 14enne la sera precedente è tornato a casa dopo una passeggiata e si è addormentato senza mai più svegliarsi.

