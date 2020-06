By Alessandra Chianese

Sul posto sono giunti i carabinieri per verificare la dinamica dei fatti

Choc nel napoletano: trovate due persone senza vita in poche ore





POMIGLIANO – Due suicidi nell’arco di sole 24 ore: è questo il triste bilancio della giornata di ieri a Pomigliano d’Arco. Come riporta “Pomigliano Live”, il primo dei due tragici eventi si è verificato alle 19 nella nella zona di Via Cristoforo Colombo: la vittima è una signora sulla sessantina che si sarebbe lanciata dal tetto di un’elegante palazzina composta da due piani. La donna non avrebbe lasciato nessun biglietto d’addio ma sembra che la causa del decesso sia dovuta a un gesto estremo.

Il secondo episodio si è consumato tra la notte di domenica e lunedì, ma il cadavere è stato rinvenuto solo nella serata di ieri in un’abitazione di via Principe di Piemonte. Un 47enne si è sparato un colpo alla tempia; l’uomo viveva da solo e, poco prima dell’estremo gesto, ha inviato un messaggio alla compagna dalla quale si stava separando.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Pomigliano d’Arco in entrambi i casi per effettuare i necessari rilievi e comprendere la dinamica dei fatti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK