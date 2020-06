Choc nella notte a Napoli, 20enne accoltellato: corsa in ospedale

Indagini in corso dei carabinieri per comprendere dinamica e movente





NAPOLI – Questa notte un 20enne del quartiere Mercato di Napoli (Già noto alle ffoo), a bordo di uno scooter insieme ad un conoscente, sarebbe stato avvicinato da un uomo (anch’egli a bordo di uno scooter) che l’avrebbe colpito con alcuni fendenti in diverse parti del corpo.

Visitato al pronto soccorso dell’ospedale del mare è stato dimesso con lesioni ritenute guaribili in 15 gg.

Indagini in corso dei cc della Stazione di Borgoloreto per comprendere dinamica e movente.

