Cinghiale ferito dai bracconieri fugge in mare: recuperato dalla Guardia Costiera





PONTECAGNANO FAIANO (SA) – Un cinghiale, ferito da un colpo di fucile, è stato recuperato dalla Guardia Costiera di Salerno mentre nuotava verso il mare aperto. E’ accaduto nella zona di marina di Arechi, nel comune di Pontecagnano Faiano. L’animale si era tuffato per scappare ai bracconieri, era arrivato sulla spiaggia e, continuando a correre, era entrato in acqua. Se non fosse stato notato prima da alcuni pescatori e poi dai passeggeri di alcune imbarcazioni sarebbe certamente morto; l’animale, riportato sulla terraferma, è stato affidato alle cure di un veterinario.

Le prime scene della fuga, sul litorale di Pontecagnano, sono state pubblicate su Facebook e risalgono al 31 maggio: nel breve video si vede il cinghiale che nuota parallelamente alla costa, proseguendo in acqua. “Poco dopo – si legge – abbiamo appreso appreso di un cinghiale recuperato dalla Capitaneria di porto a pochi km dal luogo segnalato nel video”.

L’Enpa di Salerno ha ricordato su Facebook che “la caccia è chiusa dal 10 febbraio e aprirà a settembre, nonostante ciò si continua a catturare e uccidere fauna selvatica”. Il fatto che il cinghiale stesse scappando dopo essersi imbattuto in dei cacciatori sembra evidente proprio dalle ferite che il veterinario ha riscontrato sul corpo dell’animale: un colpo di arma da fuoco sul dorso.

Il cinghiale è stato recuperato intorno alle 11 di ieri dalla Guardia Costiera col supporto della Guardia di Finanza, dopo le diverse segnalazioni arrivate prima dalla spiaggia e successivamente da alcuni diportisti che stavano navigando al largo di Marina di Arechi; l’animale, che stava nuotando verso il mare aperto dopo aver perso l’orientamento, è stato legato e riportato a terra, ferito ma vivo, e affidato a un veterinario.

FONTE: SALERNONOTIZIE.IT