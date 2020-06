Cinismo e calci d’angolo premiano il Napoli. Milik e Lozano firmano il blitz a Verona

Alla “prima” in campionato, il Napoli centra subito il bersaglio da tre punti. Un colpo di testa per tempo (Milik nel primo, Lozano nel secondo) affondano un buon Verona





VERONA – Buona la prima, anche se, in verità, per il Napoli si tratta del terzo impegno ufficiale. Ma la prima uscita in formato campionato, coincide una preziosa vittoria al Bentegodi. Tre punti, con la firma di Milik e, toh, chi si rivede, Lozano, che per il momento permettono agli azzurri di respingere l’assalto al sesto posto da parte del Milan e di avere la chance di rosicchiare a Roma ed Atalanta qualche punto.

Vittoria che consente al team di Gattuso di portare a quattro la striscia di vittorie consecutive così come sono quattro le vittorie di fila ottenute di trasferta. Insomma, numeri importanti che rimarcano e sottolineano una certa costanza di rendimento degli azzurri, molto più pratici che belli, vero, ma di questi tempi non si possono pretendere la Luna e le stelle.

Il punteggio finale (2:0, un gol per tempo, entrambi nati da calcio d’angolo) è forse troppo severo nei confronti di un Verona che ha dimostrato e confermato di essere una squadra tosta e già abbastanza in palla da poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Fosse finita in parità, nessuno avrebbe potuto dire niente: gli scaligeri hanno giocato bene, corso tanto e chiamato Ospina a più di un intervento importante. Ai gialloblù è mancato solo il gol. Per fortuna.

Vale la regola che nel calcio ha ragione chi segna di più (o sbaglia di meno) e almeno in questa circostanza il Napoli ha raccolto un po’ di più di quanto seminato, sebbene qualche miglioria dal punto di vista fisico ed anche su quello tattico lo si è visto. Buona l’interpretazione della gara: poteva esserci un eccessivo rilassamento dopo la vittoria della coppa Italia, ma non c’è stato; c’era da soffrire contro una squadra ben organizzata e lo si sapeva; come si sapve che sarebbe stata una partita diversa da quelle contro Inter e Juventus contro le quali gli azzurri hanno giustificatamente giocato di attesa e ripartenze. Contro il Verona il copione doveva essere obbligatoriamente diverso e così è stato, almeno per buoni tratti della partita. Qualche geometria in più, molto più possesso palla in mezzo al campo anche se è mancato il guizzo finale, l’ultimo passaggio per sabotare il rodato apparato difensivo della squadra di Juric.

Buon per gli azzurri che la difesa veronese non si è dimostrata attenta e concentrata sui calci d’angolo così come lo è stata con palla in movimento. E’ da lì che sono nati i due gol azzurri: il primo con Milik che sfrutta il perfetto centro di Politano, colpendo di testa praticamente senza marcatura; il secondo, di Lozano che sfrutta invece un traversone velenosamente arcuto di, toh chi si rivede (atto secondo) Faouzi Ghoulam, per poter infilzare Silvestri per il raddoppio, allo scadere, regalando alla squadra un finale tranquillo.

El Chucky ha fatto in tempo a divorarsi la doppietta, spedendo a lato una conclusione più difficile da sbagliare che da segnare. Fa niente, ma speriamo che questo nuovo esordio coincida con il vero inizio della sua stagione azzurra, troppo anonima, troppo deludente, troppo negativa per chi, a Napoli, veniva con le mostrine di calciatore più caro della storia della squadra partenopea. Resta, la sua rete, così come il recupero di Ghoulam ed il rientro di Lobotka, alcune tra le note positive della serata.

Note di biasimo? Certo, ci sono anche quelle, perchè la serata del Bentegodi è stata positiva per molti aspetti ma negativa per altri. Quali? Si è concesso troppo al Verona, soprattutto nel primo tempo, nel quale la squadra di Juric è entrata spesso e troppo facilmente nell’area di rigore. Troppo soft la fase difensiva della catena di destra, ove Di Lorenzo veniva spesso preso alle spalle da Zaccagni, dalla quale sono giunti i pericoli maggiori. Il gol annullato dal VAR, di Faraoni (nel secondo tempo) da’ l’esatta idea della serata poco felice vissuta dal terzino ex-Empoli, poco coadiuvato da Allan, in cerca della migliore condizione e da Politano che potrebbe fare di più.

Però il Napoli c’è. Nonostante i difetti, che vanno (e andranno) comunque tollerati sul breve-medio periodo, a Verona emerge una squadra che, alla distanza, ha fatto pesare la maggiore caratura tecnica di cui dispone, guidata dall’entusiasmo per la vittoria della coppa Italia, forte del cinismo e della spietatezza, armi usualmente poco sfruttate ma grazie alle quali, almeno al Bentegodi, hanno fatto la differenza fruttando tre punti importantissimi e ancora più galvanizzanti in vista del futuro prossimo.

Non è il momento di crogiolarsi, non c’è tempo e, guardando la classifica, non ve n’è motivo. Il sesto posto per il momento è al riparo e il target del Napoli è quello di difendere una posizione “europea” a prescindere dal passpartout ottenuto dalla vittoria della coppa Italia. Domenica c’è la SPAL, squadra che ha un bisogno di punti vitale, che scenderà dunque al San Paolo con il coltello tra i denti. Sarà un altro esame duro per i ragazzi di Gattuso, nonostante la classifica potrebbe autorizzare a dormire sonni tranquilli. Ma questo Napoli non può farlo, perchè in questa stagione, per tanti motivi, ha dormito fin troppo.

