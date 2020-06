Cocaina, soldi di provenienza illecita e materiale per il confezionamento: arrestato

NAPOLI – Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in Provinciale Montagna Spaccata presso l’abitazione di un uomo.

Gli agenti hanno bloccato due persone trovando il proprietario dell’appartamento in possesso di una busta con 41 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 26 grammi, della somma di 985 euro, di un bilancino e di diverso materiale per il confezionamento della droga.

Luigi Di Francia, 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre G.S., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.