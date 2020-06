Colpo nella notte in una gioielleria: ladri in fuga con bottino da 10mila euro

In corso le indagini dei carabinieri per identificare i malviventi

L’episodio ha avuto luogo nella notte a Capaccio Paestum, nel salernitano. Una banda formata da 4 membri ha messo a segno un furto in una nota gioielleria del posto.

I quattro malviventi, con il volto coperto da passamontagna, sono giunti presso la gioielleria a bordo di un’Audi A4 Station Wagon di colore nero. Parcheggiato, i ladri hanno cercato di manomettere le telecamere di videosorveglianza e hanno forzato il cancello dell’attività commerciale.

Successivamente, hanno forzato la porta blindata e si sono intrufolati all’interno. Una volta nella gioielleria, i malviventi hanno rubato orologi e gioielli preziosi. Terminato il colpo, i quattro si sono dileguati senza lasciare tracce.

Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno avviato tutte le procedure per cercare di ricostruire l’identità dei ladri. Come riportato da fonti locali, non è ancora stato quantificato il bottino portato via dai 4 malviventi; stando alle prime informazioni rilasciate, però, il suo valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 10mila euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

