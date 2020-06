Coltellate in pieno centro a Giugliano, il ferito: “Sono stato vittima di una rapina” 

GIUGLIANO – Una tragedia sfiorata quella avvenuta ieri al centro di Giugliano, un episodio di violenza che desta molta preoccupazione. A Piazza Matteotti, una persona è rimasta ferita in seguito alla maxi rissa che ha coinvolto circa 10 persone di età compresa tra i 25 e i 30 anni: la vittima è stata aggredita e ferita con coltello alla gamba e a un gluteo. Secondo le sue dichiarazioni alle forze dell’ordine, sarebbe stato vittima di una tentata rapina, probabilmente per sottrargli lo smartphone. Tuttavia, la sua versione dei fatti non convince la polizia in quanto risulta molto improbabile che un numero di persone così elevato si accanisca contro un singolo individuo per rapinarlo del cellulare.

Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto: intanto l’uomo aggredito è stato portato subito in ospedale.

