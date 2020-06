Concorso per 1350 allievi agenti della Polizia di Stato: il bando

ITALIA – Pubblicato il bando per il concorso in Polizia di Stato. La pubblicazione è avvenuta lo scorso 15 maggio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Il concorso pubblico per l’assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 maggio 2020.

BANDO DI CONCORSO