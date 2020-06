Conte:” Dal 4 maggio i numeri sono incoraggianti, ma il virus non è scomparso”

Conte ha ammesso i ritardi nell’erogazione di bonus e ammortizzatori sociali: “Dobbiamo fare i conti con l’emergenza economica e sociale. Ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione che non era affatto pronta a erogazioni così generalizzate. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo intervenendo per pagare più velocemente”.

“La bellezza dell’Italia mai in quarantena”

Secondo il premier è il momento di “concentrarci sul brand Italia nel mondo: in tutti questi mesi la bellezza dell’Italia non è mai andata in quarantena”. Per Conte “questa crisi deve essere un’occasione per superare i problemi strutturali e ridisegnare il Paese” e, citando Mattarella, il premier suggerisce di agire con lo spirito del 2 giugno e della condivsione.