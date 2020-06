Coronavirus, 2 medici del Cardarelli tornano positivi: erano guariti in precedenza

NAPOLI – Medici dell’ospedale del Cardarelli, che avevano contratto il coronavirus, tornano positivi. E’ accaduto a due professionisti, uno del Trauma Center e l’altro del reparto di Urologia che, a distanza di due mesi dalla prima positività al Covid-19, sono risultati di nuovo infetti. Il primo contagio c’era stato nel mese di marzo. I due – come riporta ilmattino – erano tornati al lavoro, con tanto di certificato di doppio tampone negativo, ma adesso sono stati messi di nuovo quarantena. I reparti dove lavorano i due medici sono stati chiusi e sanificati, anche se quello di Urologia è vicino alla riapertura. L’episodio risale infatti a qualche giorno fa. Accade che in alcuni casi, il 2 o 3 per cento, ci possa essere una recidività al Covid-19, come confermato anche dai medici dell’ospedale Cotugno.

Nessuno dei pazienti del Cardarelli nè membro del personale, comunque, è risultato infetto. Sono stati 3300 i tamponi a tappeto effettuati su tutti i lavoratori dell’azienda collinare.