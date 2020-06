Coronavirus a Mondragone, un positivo fuori dalla zona rossa

By Giovanna Iazzetta





MONDRAGONE – Paziente positivo trovato fuori la mini zona rossa istituita a Mondragone nei palazzi ex Cirio.

A di fuori dei palazzi in quarantena è emerso nelle ultime ore un caso di positività tra i cittadini mondragonesi allo screening di massa lo scorso venerdì 26 giugno, si tratta di una persona residente in un’altra zona di Mondragone, un bracciante che avrebbe avuto contatti con qualcuno dei contagiati nei palazzi ex Cirio. Intanto va avanti anche l’indagine sierologica sulla popolazione, i cui risultati si conosceranno nei prossimi giorni.

