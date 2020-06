Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 9 guariti e 2 nuovi casi positivi

NAPOLI – Aggiornamento in merito alla situazione Coronavirus nella città di Napoli: nella giornata di oggi risultano 9 persone guarite, zero decessi e 2 nuovi casi positivi.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: risultano 129 le persone attualmente positive, di cui 21 ricoverati in ospedale e 108 in isolamento domiciliare, 746 i guariti, 1 paziente in terapia intensiva, 128 deceduti. 1003 sono i soggetti risultati positivi dall’inizio dell’emergenza.

Nel bollettino odierno il numero totale dei cittadini risultati positivi è inferiore a ieri poiché l’Asl Napoli 1 ha provveduto a un aggiornamento con l’esclusione di pazienti non residenti nella città di Napoli, tra cui 2 pazienti deceduti.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK