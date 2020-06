Coronavirus, aggiornamento Italia: aumentano i deceduti ma anche i guariti

By Gianluca Russo





NAZIONALE – E’ stato diffuso poco fa dalla Protezione Civile il quotidiano aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Italia. Questa la situazione di oggi, 30 giugno 2020:

Si registrano 142 contagi in più (ieri erano 126) rispetto a ieri mentre i decessi sono 23 (ieri erano sei).

Aumentano invece i pazienti dimessi, oggi oltre 1000, ieri 305. In aumento anche i guariti. I soggetti attualmente positivi 15.563 (-933, -5,7%; ieri -185).

In diminuzione anche il numero degli ospedalizzati tra i positivi al Covid-19. I pazienti ricoverati oggi con sintomi sono 1090 (-30, -2,7%; ieri -40), di cui 93 in terapia intensiva (-3, ieri -2). Rimangono sotto osservazione alcuni focolai attivi, tra i quali quello di Mondragone, in provincia di Caserta, e quello di Bologna, all’interno dell’azienda di trasporti “Bartolini”.

