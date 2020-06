By Gianluca Russo

Questi i dati delle ultime 24 ore, trasmessi, come ogni giorno, dall’ASL Napoli 1 Centro

Coronavirus, aggiornamento Napoli: 10 guariti in più, nessun decesso nè nuovi casi





NAPOLI – Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, mercoledì 17 giugno. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. Rispetto a ieri aumenta il numero dei guariti e di conseguenza dei positivi nel capoluogo partenopeo, che al momento sono 42. Nessun decesso nè nuovo caso nelle ultime 24 ore.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

Tutti i dati di oggi nella grafica sottostante: