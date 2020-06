Coronavirus, aggiornamento Napoli: 6 guariti in più, 35 i positivi totali

Non ci sono casi odierni, anzi, se ne conta uno in meno rispetto alla giornata di ieri dopo alcune verifiche sulla positività





NAPOLI – Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, giovedì 18 giugno. Rispetto alla giornata di ieri, ci sono sei guariti in più, per un totale di 836, 35 quelli attualmente positivi in totale.

ATTENZIONE: nel numero totale dei cittadini napoletani risultati positivi al virus fino a oggi si rileva 1 (uno) paziente in meno, inserito nei precedenti bollettini cittadini, perché a seguito di verifiche è risultato in realtà non positivo.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

I DATI DI OGGI IN GRAFICA: