By redazione

Coronavirus, aggiornamento Napoli: zero positivi ma un decesso in più





NAPOLI – E’ stato diramato il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, venerdì 5 giugno. Da registrare zero positivi in più (il totale resta fermo a 117) ed un decesso (129 totali). Sono 757 i guariti. Tutti i numeri sono riportati nella grafica alla fine dell’articolo.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

LA PRECISAZIONE DELLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE:

“Si specifica che il dato comunicato ieri dei 2 (due) pazienti positivi in più – Fonte Asl Napoli 1 – è stato rilevato anche dalla Regione Campania, che ha correttamente indicato sui propri canali social, nel bollettino pomeridiano diviso per province, 1.001 contagi complessivi nel giorno 3 giugno e 1.003 nel giorno 4 giugno per la città di Napoli”.

“È giusto sottolineare quindi – aggiunge la pagina Facebook istituzionale – che i bollettini pubblicati dal Comune di Napoli citano sempre in maniera corretta la fonte”.

L’incremento odierno relativo ai decessi non è riferibile alle ultime 24 ore.

I DATI IN GRAFICA: