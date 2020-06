Coronavirus, arriva la conferma: circolava in Italia già da dicembre

ITALIA – A confermarlo è uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Smat, l’azienda torinese delle acque e con le altre aziende analoghe delle altre grandi città italiane: in 14 dei 40 campioni raccolti da ottobre 2019 a febbraio 2020 in acque di varie città italiane, tra cui Torino, Milano e Bologna, sono state rilevate tracce di Covid-19. In particolare il virus è stato rinvenuto nei campioni raccolti a Milano e Torino il 18/12/2019 e a Bologna il 29/01/2020.

La possibilità che il Coronavirus potesse finire nelle acque è stata rilevata per la prima volta a Parigi, dove piccole quantità di RNA del microrganismo che provoca il Covid-19 erano state rinvenute nella Senna. Lucia Bonadonna, direttrice del Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto superiore di Sanità, ha inoltre sottolineato l’utilità dello studio condotto in vista di un’eventuale seconda ondata: “Sulla base dei risultati dello studio pilota, contiamo di essere pronti per la sorveglianza sull’intero territorio nazionale nei periodi potenzialmente più critici del prossimo autunno”.