Coronavirus, elezioni a settembre. De Luca: “Porcherie della politica politicante”

NAPOLI – Sta parlando in questi momenti in diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Come ogni venerdì, il presidente della Regione, aggiorna i suoi concittadini sull’attuale situazione Coronavirus in Campania.

Queste le parole del Governatore De Luca:

Si sta consumando uno scandalo istituzionale nell’indifferenza generale. Per quanto riguarda le elezioni regionali, comunali ed il referendum, De Luca non ci sta a rimandarle a settembre e tuona: “totale irresponsabilità, in qualsiasi altro paese ci sarebbe stata una rivolta”.

Elezioni che obbligatoriamente riguardano anche le scuole che secondo il Governatore, l’apertura delle stesse sarà rimandata, molto probabilmente agli inizi di ottobre.

I presidenti di regione avevano proposto di fare le elezioni nell’ultima settimana di luglio per poter star tranquilli con l’apertura delle scuole ed invece queste proposte sono state rigettate in quanto, vige ancora lo !Stato d’emergenza”.

“Le forze politiche di questo paese sono contrarie a queste votazioni ed i contrari sono: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. – spiega De Luca – E’ assurdo votare il 20 settembre, non ci sono parole. Dunque noi ci prepariamo a questa vergogna istituzionale.

Per il governatore, le forze politiche d’opposizione ed il Movimento 5 Stelle che è al governo, hanno paura di andare alle urne e dunque, sempre secondo De Luca, gli stessi se ne infischiano della scuola, delle famiglie e degli studenti.

“Porcherie della politica politicante, faranno di tutto per allungare i tempi, alla faccia di docenti, studenti e famiglie.”.

