Coronavirus, focolaio in un’azienda campana: registrati altri 4 casi

FALCIANO DEL MASSICO (CE) – Mini focolaio di Coronavirus in un’azienda della provincia di Caserta. Accade a Falciano del Massico, dove, nelle ultime 24 ore sono emersi infatti altri quattro casi di Covid tra i dipendenti di una ditta sita a Falciano del Massico.

L’ultimo caso – come riporta edizionecaserta.it – è stato riscontrato poco fa proprio a Falciano: si tratta del secondo in città dopo quelli di ieri sera. Lo evidenzia anche il sindaco Erasmo Fava: “Purtroppo – scrive il primo cittadino – un secondo caso di positività è stato registrato per un cittadino domiciliato a Falciano del Massico, contagio avvenuto con molta probabilità per il contatto diretto che il soggetto ha avuto sul luogo di lavoro con altri colleghi positivi al Covid”.

“In accordo con l’Asl abbiamo attivato la quarantena obbligatoria per i cittadini che nei giorni scorsi sono venuti a contatto con i soggetti positivi. Stiamo monitorando la situazione e come sempre confidiamo nella collaborazione dei cittadini per il rispetto delle norme di distanziamento e di igiene. Di concerto con i Carabinieri e la Polizia Municipale, abbiamo altresì incrementato i controlli sul territorio comunale per contenere gli assembramenti.”

La genesi del focolaio

Il primo caso di Coronavirus è emerso nell’ambito del monitoraggio di Mondragone: proprio un dipendente dell’azienda, residente nella città domiziana, era risultato positivo al tampone. A quel punto i test sono stati estesi ai colleghi e nelle ultime ore sono emerse le due positività di Falciano, oltre a quella di Sessa Aurunca e a quella di Carinola (frazione Casale)