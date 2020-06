Coronavirus, l’Oms fa marcia indietro: “Raro che gli asintomatici possano essere contagiosi”

By Antonio Galluccio

È molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) torna sulle posizioni espresse fino al 1 aprile e fa marcia indietro sul rischio rappresentato dai casi asintomatici per la diffusione del virus. Una delle motivazioni dell’ultimo messaggio lanciato dall’Agenzia Onu, ha spiegato la dottoressa Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico anti-Covid-19, è che probabilmente gli asintomatici hanno sviluppato una forma molto leggera della malattia e quindi le eventuali particelle (l’ormai noto droplet), prodotte da starnuti, tosse o semplicemente parlando, non sono abbastanza infette. “È comunque una domanda ancora aperta – ha precisato Van Kherkhove – L’Oms continua a raccogliere dati e ad analizzarli per rispondere davvero a questa domanda”.

Analizzando i dati di diversi Paesi che stanno seguendo “casi asintomatici” è emerso, ha aggiunto la dottoressa, che questi non “hanno trasmesso il virus”. Avendo contratto una forma molto leggera della malattia, secondo l’Oms, gli asintomatici non risultano quindi così infetti tanto quanto le persone positive e sintomatiche al Covid-19.