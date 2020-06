Coronavirus, morta bambina di un anno

ARGENTINA – L’argentina piange la sua vittima più giovane di Coronavirus: si tratta di una bimba di un anno già affetta da patologie pregresse, morta lo scorso 23 giugno a Buenos Aires. La piccola era stata ricoverata l’11 maggio, come riportato da Fanpage, con i sintomi tipici dell’infezione da Sars-CoV-2, come febbre alta e tosse. Tuttavia, come ha riferito il ministero della Salute del paese sudamericano, aveva anche “una malattia neurologica e malattia polmonare ostruttiva cronica ed era dipendente dall’ossigeno”, il che ha peggiorato le sue condizioni. Ricardo Curutchet, sindaco del comune di Marcos Paz dove viveva la bambina, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, sottolineando che la giovanissima paziente “soffriva di una grave malattia ed è morta in un centro sanitario di Buenos Aires dopo aver contratto il Covid”.

