Coronavirus, nuove linee guida Oms sulle mascherine

NAZIONALE – L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato delle nuove linee guida sull’uso delle mascherine per il contrasto del rischio contagio da SarsCov2.

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ribadito che “le mascherine da sole non vi proteggeranno contro il Covid-19”. Le nuove linee guida, ha spiegato il capo dell’Agenzia dell’Onu, “sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi”. Ovvero che “alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda ai governi di incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati”.

NUOVE LINEE GUIDA

Le persone di età superiore ai 60 anni o con problemi di salute “dovrebbero indossare mascherine mediche – è la raccomandazione dell’Oms nelle nuove linee guida – quando si trovano all’esterno e non possono mantenere la distanza sociale”. Tutti gli altri “devono indossare mascherine di tessuto a tre strati”. Nelle nuove linee guida, pubblicate oggi, ci sono anche tutte le istruzioni per fabbricarle in casa. Si tratta di indicazioni per realizzare mascherine in tessuto, con dettagli sugli strati e i materiali da utilizzare.

