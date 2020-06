Coronavirus, nuovi casi in Cina: scatta la quarantena per 11 quartieri





PECHINO – Coronavirus, nuovi casi in Cina: scatta la quarantena per 11 quartieri.

Nuova ondata di Coronavirus in Cina; questa volta, l’incremento dei positivi si è registrato nella capitale Pechino. La scorsa settimana, casi sospetti hanno spinto il governo cinese a chiudere il gigantesco mercato di prodotti freschi di Xinfandi, nel sud della città.

Da lì, i nuovi contagi si sarebbero diffusi, negli ultimi giorni, in un mercato all’ingrosso nel distretto di Haidian, a nordovest. L’aumento delle persone affetta da Coronavirus, ha portato il governo cinese a dichiarare lo stato di quarantena per ben 11 quartieri redidenziali. Tantissime città del Paese asiatico hanno sconsigliato ai propri cittadini di spostarsi verso la capitale, proprio per paura di un ritorno in numeri elevati del virus.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 49 in totale i nuovi casi di coronavirus in tutta la Cina, compresi i 36 della capitale. 3 dei nuovi casi sono stati registrati nella provincia dello Hebei. Altri 10, sono persone provenienti da paesi stranieri. A livello nazionale sono stati contati anche 18 casi senza sintomi, che il governo non include nelle sue statistiche totali. Si attendono ulteriori aggiornamenti sul numero di contagiati, e un eventuali aggravarsi della situazione.

