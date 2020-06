Coronavirus, oggi 1516 guariti. I positivi scendono sotto i 25 mila

ROMA – Nuovi casi in calo oggi: 210 positivi nelle ultime 24 ore, contro i 303 di ieri, per un totale di 237.500 casi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia. A pesare, stavolta in positivo, sono come sempre i numeri della Lombardia, che oggi fa segnare 143 nuovi casi contro i 259 di ieri. Dati confortanti anche rapportandoli al numero di tamponi, 46.882 contro i 28.107 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. Si mantiene ai minimi il numero dei decessi, 34 oggi contro i 26 di ieri, comunque il secondo dato migliore di sempre. Le vittime in totale sono 34.405. In 10 regioni non si registrano decessi nelle 24 ore: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Piu’ che raddoppiati i guariti, 1.516 oggi contro i 640 di ieri, per un totale di 178.526. Per effetto di quest’ultimo dato in particolare, cala in modo consistente il numero dei pazienti attualmente positivi, 1.340 in meno oggi, per un totale che scende a 24.569. E prosegue il calo dei ricoveri, oggi piuttosto netto: quelli in regime ordinario sono 188 in meno, 3.301 totali, mentre le terapie intensive calano di 30 unita’ (in buona parte in Lombardia) e scendono per la prima volta dal 2 marzo sotto quota 200, a 177. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 21.091.