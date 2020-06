Coronavirus, un nuovo caso in un’ex zona rossa della Campania

SALA CONSILINA (SA) – Paura per un nuovo focolaio di coronavirus in un’ex zona rossa della Campania. C’è un nuovo caso, infatti, a Sala Consilina, in provincia di Salerno. A risultare positiva, nelle ultime ore, è stata una donna, congiunta di una persona contagiata in passato ed attualmente guarita. Per lei – come riportato da InfoCilento – è scattato l’isolamento e ora si ricostruirà la catena dei contatti.

Non si tratta dell’unico caso di positività al Covid-19 segnalato nel Vallo di Diano nelle ultime ore. È infatti tornata positiva una anziana del posto. Ad ogni modo sia la nuova contagiata che per l’anziana sono in condizioni che non preoccupano.