Nei guai anche 2 donne operanti nel settore dei trasporti, riguardanti in particolare l’isola di Capri

Corruzione e falso ideologico: misure cautelari per dirigente Città Metropolitana e 2 imprenditrici





NAPOLI – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un Dirigente della Città Metropolitana di Napoli e di due imprenditrici operanti nel settore dei trasporti, riguardanti in particolare l’isola di Capri.

I reati ipotizzati sono quello della corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e quello del falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale. Contestualmente alla esecuzione della menzionata ordinanza la Polizia Giudiziaria ha eseguito numerose perquisizioni.

GENERALITÀ DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE E MISURA

CAUTELARE APPLICATA IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI REATO CONTESTATE:

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:

1. DE ANGELIS Giuseppe, nato a Napoli, classe 1960, indagato in ordine alle

seguenti ipotesi di reato:

a. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio di cui agli articoli 319 – 321

codice penale;

b. falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici di cui

all’articolo 479 codice penale.

2. MAZZARELLA Roberta Ramona, nata a Napoli, classe 1975, indagata per:

a. corruzione di un pubblico Ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio di cui

agli articoli 319 – 321 codice penale;

b. falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici di cui

all’articolo 479 codice penale.

Divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa:

1. MAZZARELLA Roberta Ramona, nata a Napoli, classe 1975, indagata per:

a. corruzione di un pubblico Ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio;

b. falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici.

Divieto di dimora nel Comune di Capri:

1. LA RANA Anna, nata a Torre Annunziata (NA), classe 1945, indagata in

ordine alle seguenti ipotesi di reato:

a. corruzione di un pubblico Ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio di

ufficio di cui agli articoli 319 – 321 codice penale.

