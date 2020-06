Covid, blitz dei carabinieri alla festa di compleanno. 28 persone tra balli, baci e abbracci: tutti denunciati

POMIGLIANO D’ARCO – Stava festeggiando il suo compleanno di 18 anni in compagnia di una trentina di amici. Le cose però non sono andate come sperava. Sul posto infatti sono arrivati i carabinieri che, dopo una segnalazione da parte dei vicini, hanno raggiunto il luogo della festa ed hanno riscontrato come non fosse rispettata nessuna norma anti-contagio da Covid19.

Secondo quanto riporta il sito NanoTv, sono state 28 le persone sanzionate con multe salate per non aver rispettato il distanziamento sociale e le disposizioni vigenti.

