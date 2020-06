Covid, il commissario all’Emergenza Arcuri: “Entro l’anno 1 italiano su 3 sarà sottoposto a tampone”

“Dall’inizio della crisi in Italia sono stati somministrati in media 39.500 tamponi al giorno: all’inizio pochi e a maggio in media 61mila al giorno. Ci eravamo posti l’obiettivo di fare crescere stabilmente questo numero fino a 84mila. Il risultato è stato superato e dai prossimi giorni si potranno effettuare fino a 89mila tamponi al giorno, +47% rispetto al dato dell’ultimo mese. E 9,9 milioni di prodotti tra reagenti verranno acquistati e messi nella disponibilità delle Regioni. Al 31 dicembre abbiamo calcolato che il 28% popolazione italiana potrà essere sottoposto tampone, 1 italiano su 3 quasi”. A dichiararlo è il commissario all’Emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento sul Covid.

“Il tampone – ha precisato Arcuri – non è un passaporto di immunità ma una fotografia di un momento. Ma facendo tante fotografie cercheremo di costruire sceneggiatura. Nel Lazio finora sono stati fatti in media 3.803 tamponi al giorno e passeremo fino a 6.328, in Lombardia da 12.159 passeremo a 21.336”.

Riapre il Pronto Soccorso a Codogno: c’è già un primo caso sospetto

Un primo paziente sospetto Covid ha fatto ingresso al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno riaperto questa mattina dopo la chiusura del 21 febbraio scorso, quando fu accertato il primo caso positivo in Italia, quello di Mattia.

Il paziente sospetto Covid è stato instradato su un percorso dedicato che lo isola dagli altri malati. In tutto fino ad ora sono sette i cittadini che si sono recati al pronto soccorso di Codogno dalla riapertura di questa mattina per varie problematiche, ma non Covid.

“Abbiamo un caso sospetto di Covid e una donna venuta in pronto soccorso da una rsa di cui era già nota la positività. Nessun allarme, siamo nella media attesa”. Lo ha detto Stefano Paglia, primario del pronto soccorso di Lodi e Codogno.

Oltre al paziente caso sospetto, che è già stato sottoposto a tampone i cui esiti saranno noti nel pomeriggio, c’e’ una donna di oltre 80 anni, ospite di una Rsa, ricoverata per una trasfusione. La sua positivita’ era già nota ai sanitari.