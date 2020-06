Dal 1 luglio via al bonus vacanze: ecco a chi spetta e come riscuoterlo

L’agevolazione consisterà nella somma di 500 euro per le famiglie, 300 per le coppie e 150 per i single





ITALIA – A partire dal 1 luglio fino al 31 dicembre sarà attivo il bonus per il pagamento del soggiorno presso strutture turistiche, agriturismi e bed&breakfast situati in Italia. L’agevolazione consisterà nella somma di 500 euro per le famiglie composte dal almeno tre persone con ISEE non superiori a 40.000 euro. In caso di famiglie composte da due persone, invece, il bonus ammonterà a 300 euro; nel caso dei single invece sarà di 150 euro. La somma deve essere utilizzata tutta insieme per la spesa di un soggiorno presso una sola struttura e si utilizzerà per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per richiedere il bonus sarà necessario semplicemente installare l’app IO, per il cui accesso servirà essere invece in possesso della carta d’identità elettronica o l’identità digitale SPID.